Твір на тему Історична пісня в житті мого народу будь ласка!!

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Пісні здавнини,передавались з покоління,в покоління.З першого погляду це всього лиш пісня,але який велий вміст є в ній! Скільки там історії.І скільки вони живуть,таке враження що вони безсмерті,вічно існують.Іменно піснями люди передавали нащадкам свої почуття,своє життя,їхні закони.Є багато надзвичайно хороших пісень,в яких є автори,є звичайні складені народом.Звичайно українська пісня є дуже важлива для нас,навіть завдяки пісням ми можемо дізнатись які в ниших нащадків були,обряди,традиції,закони,і яке загалом життя.З піснею і робота швидше йде,і веселіше,і приємніше працювати.На світі мабуть і немає людини яка б нелюбила пісню.