Сочинить короткую сказку-загадку!

Гость: Гость:

Были обращены три женщины в цветы, они росли на поле, и один из цветков мог бывать по ночам дома.И вот, когда начало уже светать, говорит раз женщина своему мужу, — а ей пора уже было идти опять к своим подружкам на поле и сделаться опять цветком:— Если ты придешь нынче до полудня на поле и меня сорвешь, я буду расколдована и буду опять жить с тобой.Так и случилось. Но вот спрашивается, как же муж узнал ее? Ведь цветы были похожи друг на друга и различить их было нельзя.Ответ: «А вот как: ведь она-то ночевала у себя дома, на поле ее не было, и роса на нее не упала, как на те два других цветочка, и поэтому муж мог ее узнать».