Помогите решить 89 и 90 номера(хотя бы 1) Заранее спасибо!
Алгебра
Помогите решить 89 и 90 номера(хотя бы 1) Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены тригонометрические формулы, формулы разности квадратов, разности кубов, квадратов суммы и разности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Литература
Ребят,помогите,пожалуйста,ответить на поставленные вопросы в тесте.Литература,11 ??ласс,серебряный век.
География
У подножья горы температура составила 23°с,а атмосферное давление 760 мм рт.ст.в гор?? поднялись две группы группа а поднялась на высоту где темпер...
Обществознание