Анализ стихотворениы бунина летняя ночь пожалуйста
Литература
Анализ стихотворениы бунина летняя ночь пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи)) Летняя ночь» написана белым стихом, границы предложений не совпадают с границами строк, отчего создаётся впечатление естественной, но при этом ритмизированной речи. Стихотворение состоит из двух частей: первая — это сцена разговора матери и ребёнка, сидящих летней ночью на ступенях, ведущих в сад, — сцена эта объединена с пейзажной зарисовкой; вторая часть — это последние три строки, которые возводят первую часть на уровень философского символа. Состояние человека сравнивается с феноменами природы: ночным небом, мерцаньем звёзд. Звезда – символ судьбы, она ассоциируется с жизнью, молодостью, родиной. Бунин считает звезду понятием философическим, так как и у человека на земле, и у звезды на небе есть высокая миссия – служить вечной красоте.
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