Помогите, пожалуйста. До завтра Необязательно все упражнения, мне бы хоть что-то! :(

Английский язык
Помогите, пожалуйста. До завтра Необязательно все упражнения, мне бы хоть что-то! :(
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