Составте "терминологичесний"диктант (до 20 слов), выписав из теоретического матери??ла,упражнений параграфа и учебников по другим предметам термины (слова и словосочетания),написание которых вызывает трудности.
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Составте "терминологичесний"диктант (до 20 слов), выписав из теоретического матери??ла,упражнений параграфа и учебников по другим предметам термины (слова и словосочетания),написание которых вызывает трудности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адаптировать,гомогенный,деградация,демагог,бурлеск, гектолитр, генезис,буриме,аннексия,анфас,апофеоз,брифинг,архаизм,аттический, аффект,атрибут,гипербола,гомеостаз,декадентство,деформация.
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