Составте "терминологичесний"диктант (до 20 слов), выписав из теоретического матери??ла,упражнений параграфа и учебников по другим предметам термины (слова и словосочетания),написание которых вызывает трудности.

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Составте "терминологичесний"диктант (до 20 слов), выписав из теоретического матери??ла,упражнений параграфа и учебников по другим предметам термины (слова и словосочетания),написание которых вызывает трудности.

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