Назовите явления объединяющие эти закономерности : целостность, круговорот, ритм??чность, зональность

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Главный источник энергии в географической оболочке - Солнце. Солнечная радиация на Земле обеспечивает все процессы, протекающие в ГО, участвует во всех круговоротах вещества. В развитии ГО существуют свои закономерности и характерные черты: целостность, ритмичность и зональность, круговороты вещества и энергии.