Назовите IT термин связанный с именем одного из короля Данией и Норвегией в 10 веке ??ашей эры
Технология
Назовите IT термин связанный с именем одного из короля Данией и Норвегией в 10 веке ??ашей эры
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Помойму блютуз(Bluetooth )
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