Назовите особенности Промышленной революции в США

История
Назовите особенности Промышленной революции в США
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отряды патриотов вначале были плохо организованы. Они могли из казарм уйти домой, не слышали главнокомандующего. Однако у американцев были свои преимущества они хорошо знали свои земли. Один историк сравнил их с желе из смородины которое нельзя пригвоздить к стене.
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