Назовите особенности Промышленной революции в США

Гость: Гость:

Отряды патриотов вначале были плохо организованы. Они могли из казарм уйти домой, не слышали главнокомандующего. Однако у американцев были свои преимущества они хорошо знали свои земли. Один историк сравнил их с желе из смородины которое нельзя пригвоздить к стене.