Какая растительность была в Древнем Двуречье?

Гость: Гость:

Верхняя Месопотамия: растут финиковые пальмы,евфратский тополь,ивы, тамарисы, тростники и другие семейства злаковых Нижняя Месопотамия:летом цветут эфермы,в другие времена года преобладают колючие кустарники,сухие травы,на склонах возвышенностей- отдельные деревца и кустарники:дубы,фисташки и т.д.