Какие были достижения шумеров.

История
Какие были достижения шумеров.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
достижения шумеров: клинопись, технология создания колеса и обжиг кирпичей, они были основоположниками медицины, первыми получили бронзу, имели астрономические знания. 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 сынып математика 72 бет 5 есеп
Ответить
Окружающий мир
Окружаущий мир 4 класс рабочая тетрадь 1 часть номер 7 как отдыхать у моря памятка
Ответить
Физика
Сколько теплоты выделится при конденсации пара массой 2кг
Ответить
Английский язык
Помогите срочно Put the sentences in the right order. 1)There room is an armchair living in the 2)under the is a mouse chair There 3)in the...
Ответить
Литература
Сообщение о любой скульптуре
Ответить