Какие были достижения шумеров.
История
Какие были достижения шумеров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
достижения шумеров: клинопись, технология создания колеса и обжиг кирпичей, они были основоположниками медицины, первыми получили бронзу, имели астрономические знания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Английский язык
Помогите срочно Put the sentences in the right order. 1)There room is an armchair living in the 2)under the is a mouse chair There 3)in the...
Литература