Назовите три целых числа А) правее числа 15 Б) правее числа-18 В) левее числа -13 Г) левее числа -5 Д) между числами -3 и 5 Е) между чмслами -1 и 8
Математика
Назовите три целых числа А) правее числа 15 Б) правее числа-18 В) левее числа -13 Г) левее числа -5 Д) между числами -3 и 5 Е) между чмслами -1 и 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 16, 17, 18 б)-17, -16, -15 в)-14, -15, -16 г)-6, -7, -8 д)-2, -1, 2 е)2, 3, 5
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