Назовите три целых числа А) правее числа 15 Б) правее числа-18 В) левее числа -13 Г) левее числа -5 Д) между числами -3 и 5 Е) между чмслами -1 и 8

Математика

Назовите три целых числа А) правее числа 15 Б) правее числа-18 В) левее числа -13 Г) левее числа -5 Д) между числами -3 и 5 Е) между чмслами -1 и 8

Автор: Гость