Придумай задачу, которая решается так: а+а*3+(а-5)
Математика
Придумай задачу, которая решается так: а+а*3+(а-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя , его папа и дедушка пошли за грибами, папа собрал а грибов, дедушка в 3 раза больше, чем папа, а Петя на 5 меньше, чем папа. Сколько грибов они собрали все вместе?
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