(5 -7 )примеров предложений с 1 н или 2 н ( н,нн)
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(5 -7 )примеров предложений с 1 н или 2 н ( н,нн)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные. 1) Ночь была безветренная. 2) Мы шли через старое, никому не нужное, ржаное поле. 3) Я с братом иду в книжный магазин. 4) Нам поставили новые деревянные окна. 5) Мальчишке подарили кожаный мяч. Причастия. 1) Мы ели жаренную в масле рыбу. 2) Булочка, принесенная Славой, вкусно пахла. 3) Купленная в магазине колбаса оказалась испорченной. 4) Собачка Кешка повернулась спиной к закопанному сокровищу и всем видом звала нас к нему. 5) В классе Марину поджидала слегка раздраженная одноклассница.
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