Главная особеность эпохи неолита

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Неолит стал последним периодом каменного века. Начало его в Евразии относится к 6-му тысячелетию до н.э., его обычно связывают с появлением керамической посуды. Эта дата достаточно условна, да и сам переход не был мгновенным. Остальной каменный инвентарь ранней поры неолита не везде отличается от мезолитического.В неолите в северном полушарии природа приобретает более устойчивый, чем в мезолите, характер и облик, близкий современному. Вдоль берегов Ледовитого океана простиралась тундра, южнее - лесотундра, от Балтики и до Тихого океана протянулась полоса лесов, южнее которых лежали лесостепи и степи. В каждой растительной зоне развивался свой соответствующий животный мир.С неолитом связаны коренные изменения в способе производства, получившие название неолитической революции, и целый ряд новаций, ставших достоянием человечества.На юге России, частично в Средней Азии, Закавказье, Украине и Молдове в эпоху неолита в ряде мест люди перешли к производящим формам хозяйства - земледелию и животноводству. Однако на большей части территории Евразии в неолите хозяйство оставалось присваивающим, его основу составляли охота, рыбная ловля и собирательство.В неолите использовались все предшествующие достижения в обработке камня (пластинчатая техника, а в ряде мест и микролитическая, техника скола и отжимная ретушь). Появились и новые приемы обработки камня: шлифование, сверление, пиление, полирование.