Какова роль культуры в развитии общества и стабильности государства?Приведите примеры.(Обж)
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Какова роль культуры в развитии общества и стабильности государства?Приведите примеры.(Обж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первостепенная. Культура мысли, культура быта, культура общения, культура производства, культура политики, культура семьи, культура межнациональных отношений и т. д. Беда в том, что под понятие "культура" нынче попадает театр, живопись, опера, балет, архитектура и т. д. , т. е. часть т. н. "искусства" Это в корне не правильно. Еще 200 лет назад проводились состязания по "искусству резьбы на токарном станке", "искусству ткачества" и т. д. Понятие КУЛЬТУРА - это именно то, чего катастрофически не хвататет нашему обществу. И начинать следует с элементарного, культуры мыслей, быта и культуры отношений.
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