У кассира набралось монет достоинством 50, 20 и 10 рублей на сумму 1600р. Определить сколько было монет каждого достоинства, если 20 рублевых на 10 меньше чем 50 рублевых. а 10 рублевых в 2 раза больше чем 50 рублёвых. Решите у...

Алгебра

У кассира набралось монет достоинством 50, 20 и 10 рублей на сумму 1600р. Определить сколько было монет каждого достоинства, если 20 рублевых на 10 меньше чем 50 рублевых. а 10 рублевых в 2 раза больше чем 50 рублёвых. Решите уравнением.

Автор: Гость