У кассира набралось монет достоинством 50, 20 и 10 рублей на сумму 1600р. Определить сколько было монет каждого достоинства, если 20 рублевых на 10 меньше чем 50 рублевых. а 10 рублевых в 2 раза больше чем 50 рублёвых. Решите у...
Алгебра
У кассира набралось монет достоинством 50, 20 и 10 рублей на сумму 1600р. Определить сколько было монет каждого достоинства, если 20 рублевых на 10 меньше чем 50 рублевых. а 10 рублевых в 2 раза больше чем 50 рублёвых. Решите уравнением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50х+(х-10)*20+10*2*50х=1600 50х+20х-200+100х=1600 170х=1800 х=10.5
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