5.3 и 5.4 Пожалуйста^^
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5.3 и 5.4 Пожалуйста^^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.3 2 the banks usually open 3 The City Museum closes 4 She teaches 5 I meet 6 Peter washes 7 It costs a lot money. 8 They cost a lot of money. 9 Water boils 10 I like her and she likes me. 5.4 2 I often play basketball. 3 Margaret usually works hard. 4 Jenny always wears nice clothes. 5 We always have dinner at 7 30.
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