Помогите пожалуйста.Проверь себя геометрия
Геометрия
Помогите пожалуйста.Проверь себя геометрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D ,это легко . Если в одном сантиметре две клеточки ( имею ввиду тетрадь) то в 8 клетках -4 см
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