НАЗОВИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЯСОВ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ? П??ЖАЛУЙСТА
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НАЗОВИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЯСОВ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ? П??ЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как наша земля имеет шарообращную форму, различные участки её поверхности нагреваются неравномерно. это приводит к формированию различных областей атмосферного давления, в распределении которых выявляется строгая закономерность - широтная зональность. на экваторе воздух нагревается от земли. являясь смесью газов, при нагревании он расширяется, становится лёгким и поднимается вверх. восходящие токи воздуха формируют на экваторе у земной поверхности область нозкого давления.
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