Назовите все отделы опорно-двигательной системы рыб.Чем они представлены, каковы их особенности строения и?
Биология
Назовите все отделы опорно-двигательной системы рыб.Чем они представлены, каковы их особенности строения и?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опорно-двигательная система состоит из большого количества костей, объединенных в скелет, и мышечного слоя. Череп большинства аквариумных рыб в основном костный, состоящий из черепной коробки и подвижного челюстно-жаберного аппарата. Позвоночник состоит из различного числа двояковогнутых позвонков, имеющих сверху пару отростков, образующих поверх всего позвоночного столба канал, в котором расположен спинной мозг. В туловищном отделе позвоночника к парным поперечным отросткам позвонков крепятся саблевидно изогнутые ребра, охватывающие брюшную полость.
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