1. Выполните умножение: а) -8∙12 в) 0,8∙(-2,6) б) -14∙(-11) г) в) -0,7∙3,2 б) -12∙(-13) г)
Математика
1. Выполните умножение: а) -8∙12 в) 0,8∙(-2,6) б) -14∙(-11) г) в) -0,7∙3,2 б) -12∙(-13) г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) -8∙12 = -96 в) 0,8∙(-2,6) =-2,08 б) -14∙(-11) =154 в) -0,7∙3,2 =-2,24 б) -12∙(-13) =156
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