1. Выполните умножение: а) -8∙12 в) 0,8∙(-2,6) б) -14∙(-11) г) в) -0,7∙3,2 б) -12∙(-13) г)

Математика

1. Выполните умножение: а) -8∙12 в) 0,8∙(-2,6) б) -14∙(-11) г) в) -0,7∙3,2 б) -12∙(-13) г)

Автор: Гость