Решите уравление: 2(x+3)^2+5(x-6)^2=6x^2-24x+90 Разложите по формуле
Алгебра
Решите уравление: 2(x+3)^2+5(x-6)^2=6x^2-24x+90 Разложите по формуле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(х+3)²+5(х-6)²=6х²-24х+90; 2х²+12х+18+5х²-60х+180-6х²+24х=90; х²-24х+108=0; D=576-4×1×108=144; х1=(24+12)/2=18; х2=(24-12)/2=6
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