Дано AD-биссектриса угла. Найти острые углы треугольника ABC. Угол D=110 градусов. Угол C=90 градусов. Срочно надо !!! Помогите !!!
Геометрия
Дано AD-биссектриса угла. Найти острые углы треугольника ABC. Угол D=110 градусов. Угол C=90 градусов. Срочно надо !!! Помогите !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол Д=180-110=70 угол А=180-(70+90)=20*2=40 угол В=180-90-40=50 Ответ: угол А=40 угол В=50
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