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Помоги пожалуйста (X²(x³+1))
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Помоги пожалуйста (X²(x³+1))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²(х³+1)=х²*x³+x²=x^(2+3) +x²=x^5 +x²
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