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1,3:3,9=x:0.6 помогите
Математика
1,3:3,9=x:0.6 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,3:3,9=x:0.6 ; Х=1,3*0,6:3,9; Х=0,2
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