Вопрос по произведению "Том Сойер" За что так сильно разозлилась тётя что она хот??ла высечь его розами Тома 2 Вопрос Как проводит время Том (Не одним словом) 3. Любой номер главы где описываются проказы Тома (Маленькая и ин...

Литература
Вопрос по произведению "Том Сойер" За что так сильно разозлилась тётя что она хот??ла высечь его розами Тома 2 Вопрос Как проводит время Том (Не одним словом) 3. Любой номер главы где описываются проказы Тома (Маленькая и интересная глава нужна)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я посмотрела в интернете и там написано что она разозлилась потому что он съел варенье и убежал хотя она его звала
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