Вопрос по произведению "Том Сойер" За что так сильно разозлилась тётя что она хот??ла высечь его розами Тома 2 Вопрос Как проводит время Том (Не одним словом) 3. Любой номер главы где описываются проказы Тома (Маленькая и ин...

Литература

Вопрос по произведению "Том Сойер" За что так сильно разозлилась тётя что она хот??ла высечь его розами Тома 2 Вопрос Как проводит время Том (Не одним словом) 3. Любой номер главы где описываются проказы Тома (Маленькая и интересная глава нужна)

Автор: Гость