Разложите на множетели 3 задание пожалуйсто

Алгебра
Разложите на множетели 3 задание пожалуйсто
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7m-n+49mˇ2-nˇ2=(7m-n).1 +(7m+n)(7m-n)=(7m-n)(1+7m+n) 2)4xˇ2-4xy+yˇ2-16=(2x-y)ˇ2- 4ˇ2 =(2x-y+4)(2x-y-4) 3)xyˇ4-2yˇ4-xy+2y=yˇ4.(x-2)-y(x-2)=(x-2)(yˇ4-y)=    =(x-y).y.(yˇ3-1)=y.(x-y).(y-1)(yˇ2+y+1) 4)9-xˇ2-2xy-yˇ2=3ˇ2 -(xˇ2+2xy+yˇ2)=3ˇ2-(x+y)ˇ2=    =(3+x+y)(3-x-y)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнения -1.2x + 7.2 = 0 ; 3x + 1.5 = -2.5 помогите у меня учитель злой
Ответить
Математика
Для 8 приборов требуется 12кг металла. Сколько нужно для 12 приборов. (с условием пжл??т;
Ответить
Английский язык
Перевод с русского на английский!! 1 он побывал в стольких странах, у него было столько приключений. 2 он узнал волшебную силу слов 3 кроше...
Ответить
Биология
Задачи ДЛЯ самостоятельного решения определение генотипа и фенотипа родителей п?? генотипу и фенотипу потомков или расщеплению в потомстве 1. Норма...
Ответить
Математика
Два числа отностся к 4:1 как найти эти числа если их сумма равна 40, их разность равна 12
Ответить