Разложите на множетели 3 задание пожалуйсто
Алгебра
Разложите на множетели 3 задание пожалуйсто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7m-n+49mˇ2-nˇ2=(7m-n).1 +(7m+n)(7m-n)=(7m-n)(1+7m+n) 2)4xˇ2-4xy+yˇ2-16=(2x-y)ˇ2- 4ˇ2 =(2x-y+4)(2x-y-4) 3)xyˇ4-2yˇ4-xy+2y=yˇ4.(x-2)-y(x-2)=(x-2)(yˇ4-y)= =(x-y).y.(yˇ3-1)=y.(x-y).(y-1)(yˇ2+y+1) 4)9-xˇ2-2xy-yˇ2=3ˇ2 -(xˇ2+2xy+yˇ2)=3ˇ2-(x+y)ˇ2= =(3+x+y)(3-x-y)
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