Задачи ДЛЯ самостоятельного решения определение генотипа и фенотипа родителей п?? генотипу и фенотипу потомков или расщеплению в потомстве 1. Нормальный слух у человека обусловлен доминантным геном 8, а наследственная глухонемо...

Биология
Задачи ДЛЯ самостоятельного решения определение генотипа и фенотипа родителей п?? генотипу и фенотипу потомков или расщеплению в потомстве 1. Нормальный слух у человека обусловлен доминантным геном 8, а наследственная глухонемота определяется рецессивным геном От брака женщины с нормальным слухом и глухое моего мужчины родился глухонемой ребенок Определите генотипы родителей 2. Альбинизм отсутствие пигмента у человека рецессивный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женщина Ss* Мужчина ss Гаметы женщины S и s, у мужчины только s В потомстве возможны следующие комбинации генов по данном приднаку(слух): Ss и ss. Поэтому вероятность рождения глухого ребёнка-50%. Оформишь как вы в школе оформляете. Если непонятно-пиши.
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