Задачи ДЛЯ самостоятельного решения определение генотипа и фенотипа родителей п?? генотипу и фенотипу потомков или расщеплению в потомстве 1. Нормальный слух у человека обусловлен доминантным геном 8, а наследственная глухонемо...

Биология

Задачи ДЛЯ самостоятельного решения определение генотипа и фенотипа родителей п?? генотипу и фенотипу потомков или расщеплению в потомстве 1. Нормальный слух у человека обусловлен доминантным геном 8, а наследственная глухонемота определяется рецессивным геном От брака женщины с нормальным слухом и глухое моего мужчины родился глухонемой ребенок Определите генотипы родителей 2. Альбинизм отсутствие пигмента у человека рецессивный

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