випиши в считалке пропущненные слова

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випиши в считалке пропущненные слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз,два,три, Четыре,пять. Будем в прятки Мы играть. Небо,звезды, Луг,цветы - Ты пойди-ка Поводи! Раз,два,три,четыре,пять! Шесть,семь,восемь,девять,десять!
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