випиши в считалке пропущненные слова

Гость: Гость:

Раз,два,три, Четыре,пять. Будем в прятки Мы играть. Небо,звезды, Луг,цветы - Ты пойди-ка Поводи! Раз,два,три,четыре,пять! Шесть,семь,восемь,девять,десять!