В чём главное отличие природной зоны степи от саванны?
География
В чём главное отличие природной зоны степи от саванны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от настоящих степей, а также и северо-американских прерий, саванны, кроме трав, содержат также кустарники и деревья, растущие иногда целым лесом. В саванах зимой температура воздуха значительно теплее, потому растут другие растения.
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