Геометрия плиз компаниями горит
Геометрия
Геометрия плиз компаниями горит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=под корнем 12 в квадрате +16 в квадрате=под корнем 144+256=под корнем 400=20см; Р=20(12+16)=20+28=48.По -моему так
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