В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 1) Но мальчик был защищён от ругательств невидимой бронёй своего смятения. 2) Когда работаешь на «скорой помощи», готов ко всему, но такого оборота д...
Русский язык
В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 1) Но мальчик был защищён от ругательств невидимой бронёй своего смятения. 2) Когда работаешь на «скорой помощи», готов ко всему, но такого оборота дела он не ожидал. 3) И, присев на задние колёса, как конь перед скачками, «скорая помощь» устремилась вперёд. 4) А что, если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Броня смятения,думаю
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