Марина вырезала из бумаги квадрат со стороной 10см, разрезала его на квадраты со стороной 2см и выложила полученные квадраты в ряд .1)Сколько квадратов получилось у Марины ?2)Какова длина ряда ,составленного из этих квадратов ?

Математика

Марина вырезала из бумаги квадрат со стороной 10см, разрезала его на квадраты со стороной 2см и выложила полученные квадраты в ряд .1)Сколько квадратов получилось у Марины ?2)Какова длина ряда ,составленного из этих квадратов ?

Автор: Гость