Марина вырезала из бумаги квадрат со стороной 10см, разрезала его на квадраты со стороной 2см и выложила полученные квадраты в ряд .1)Сколько квадратов получилось у Марины ?2)Какова длина ряда ,составленного из этих квадратов ?
Математика
Марина вырезала из бумаги квадрат со стороной 10см, разрезала его на квадраты со стороной 2см и выложила полученные квадраты в ряд .1)Сколько квадратов получилось у Марины ?2)Какова длина ряда ,составленного из этих квадратов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10:2=5 квадратов насяитано с одной стороны 2)10:2=5 квадратов с другой 3) 5*5=25 квадратов всего 4) 2*25=50см длина ряда
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