Помогите пожалуйста с номером 517

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Помогите пожалуйста с номером 517
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Цифра,восстание,воззвание,шорох,предположение,растение,цирк,цитата,праздник,оттепели. 2.Заморозки,ворота,будни,потемки. 3.Шепот,тьма,серебро,мрак. 4.Потемки
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