Для перевозки груза машина грузоподъёмностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. Скол??ко рейсов надо сделать машине грузоподъёмностью 9т? (с условием пжлст)

Математика

Для перевозки груза машина грузоподъёмностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. Скол??ко рейсов надо сделать машине грузоподъёмностью 9т? (с условием пжлст)

Автор: Гость