Для перевозки груза машина грузоподъёмностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. Скол??ко рейсов надо сделать машине грузоподъёмностью 9т? (с условием пжлст)
Математика
Для перевозки груза машина грузоподъёмностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. Скол??ко рейсов надо сделать машине грузоподъёмностью 9т? (с условием пжлст)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12×7.5=90 тонн перевезла 90÷9=10 рейсов какое условие?
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