Как подчеркнуть орфограммы в тексте

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Как подчеркнуть орфограммы в тексте
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Гость:
Подчерки то место где можно сделать ошибку одной чёрточкой Странный вопрос
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