Бабуся зварила 18 л соку та розлила його по трилытрових банках.скыльки вийшло бано?? ыз соком.ще потрыбно обернену щоб шуканим у ный було число 18
Математика
Бабуся зварила 18 л соку та розлила його по трилытрових банках.скыльки вийшло бано?? ыз соком.ще потрыбно обернену щоб шуканим у ный було число 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18литров делем на 3трех литровые банки, получаем 6. 6 банок сока вышло у бабуси.
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