Бабуся зварила 18 л соку та розлила його по трилытрових банках.скыльки вийшло бано?? ыз соком.ще потрыбно обернену щоб шуканим у ный було число 18

Математика

Бабуся зварила 18 л соку та розлила його по трилытрових банках.скыльки вийшло бано?? ыз соком.ще потрыбно обернену щоб шуканим у ный було число 18

Автор: Гость