Составьте текст на тему "Пернатые гости"
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Составьте текст на тему "Пернатые гости"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один раз, в начале весны к нам в окно залетела птичка. Она была очень красивая. Дедушка сказал что это ласточка. Мы рассмотрели птичку и отпустили её. Я до сих пор помню этот случай, и всегда вспоминаю его с улыбкой.
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