Составьте текст на тему "Пернатые гости"

Гость: Гость:

Один раз, в начале весны к нам в окно залетела птичка. Она была очень красивая. Дедушка сказал что это ласточка. Мы рассмотрели птичку и отпустили её. Я до сих пор помню этот случай, и всегда вспоминаю его с улыбкой.