Перевод с русского на английский!! 1 он побывал в стольких странах, у него было столько приключений. 2 он узнал волшебную силу слов 3 крошечный - меньше, чем маленький. 4 ты справишься с этой работой? 5 содержание рассказ...

Английский язык

Перевод с русского на английский!! 1 он побывал в стольких странах, у него было столько приключений. 2 он узнал волшебную силу слов 3 крошечный - меньше, чем маленький. 4 ты справишься с этой работой? 5 содержание рассказа было сложным, и дети его не поняли 6 многие ребята в нашем классе читаею с запоем (глотают книги) 7 у Мери была оворажителькная улыбка 8 злая волшебница заколдавала юного принца, но чары рассеялись, когда его оцеловала принцесса 9 Джими дал сестренке шоколадную конфету, и она тут же запихнула ее в рот 10 я где то потерял твой дневник. мы с друзьями ищем его повсюду 11 здание Московского университета выглядит очень впечатляюще 12 когда Нина сказала, что пингвины живут на северном полюсе, все в классе сидели вытаращив глаза 13 какой поразительный ребенок! он читает по книге в день, он просто глотает книги 14 что содержится в этой бутылке? 15 молоко стоит на столе с утра,я думаю, что оно испортилось

Автор: Гость