Перевод с русского на английский!! 1 он побывал в стольких странах, у него было столько приключений. 2 он узнал волшебную силу слов 3 крошечный - меньше, чем маленький. 4 ты справишься с этой работой? 5 содержание рассказ...
Английский язык
Перевод с русского на английский!! 1 он побывал в стольких странах, у него было столько приключений. 2 он узнал волшебную силу слов 3 крошечный - меньше, чем маленький. 4 ты справишься с этой работой? 5 содержание рассказа было сложным, и дети его не поняли 6 многие ребята в нашем классе читаею с запоем (глотают книги) 7 у Мери была оворажителькная улыбка 8 злая волшебница заколдавала юного принца, но чары рассеялись, когда его оцеловала принцесса 9 Джими дал сестренке шоколадную конфету, и она тут же запихнула ее в рот 10 я где то потерял твой дневник. мы с друзьями ищем его повсюду 11 здание Московского университета выглядит очень впечатляюще 12 когда Нина сказала, что пингвины живут на северном полюсе, все в классе сидели вытаращив глаза 13 какой поразительный ребенок! он читает по книге в день, он просто глотает книги 14 что содержится в этой бутылке? 15 молоко стоит на столе с утра,я думаю, что оно испортилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. he traveled to so many countries, he had so many adventures 2. he learned the magic power of words 3. tiny is smaller then small 4. Will you manage to get this work done?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Задачи ДЛЯ самостоятельного решения определение генотипа и фенотипа родителей п?? генотипу и фенотипу потомков или расщеплению в потомстве 1. Норма...
Математика
Русский язык
Английский язык
Русский язык