Решите уравнения -1.2x + 7.2 = 0 ; 3x + 1.5 = -2.5 помогите у меня учитель злой
Алгебра
Решите уравнения -1.2x + 7.2 = 0 ; 3x + 1.5 = -2.5 помогите у меня учитель злой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1,2х+7,2=0 -1,2х=-7,2 х=6 ................... 3х+1,5=-2,5 3х+1,5+2,5=0 3х+4=0 3х=-4 х=-4:3 х=-4/3
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