Для 8 приборов требуется 12кг металла. Сколько нужно для 12 приборов. (с условием пжл??т;
Математика
Для 8 приборов требуется 12кг металла. Сколько нужно для 12 приборов. (с условием пжл??т;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 приб. - 12кг 12 приб.- ?кг решение: 12:8=1,5(кг) - надо для 1 прибора 12*1,5=18(кг) -нужно для 12 приборов. Ответ: 18 кг.
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