Спиши предложения, вставляя пропущенные слова.

Русский язык
Спиши предложения, вставляя пропущенные слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо,море-это существительные 2 склонения. Меч,нож,луч - это существительные мужского рода. Существительные в доме о мае стоят Предложном падеже.
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