Разложите множители квадратных трехчлен: x^2+5x-36=0 Помогите прошу
Алгебра
Разложите множители квадратных трехчлен: x^2+5x-36=0 Помогите прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2+5x-36=0 через дискриминант: D=25-4 ·(-36)=169 √D=13 х1=(-5-13)/2=-9 ч2=(-5+13)/2=4 (х-(-9))(х-4)=0 (х+9)(х-4)=0
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