Какие регионы входят в состав северного кавказа

География
Какие регионы входят в состав северного кавказа
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Северный Кавказ включает в себя: Краснодарский край, Ростовская область.,Республика Адыгея, Чечня,Ингушетия,Дагестан,Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,Ставрапольский край,Северная Осетия
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