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Какой океан омывает с юга Азию?
География
Какой океан омывает с юга Азию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С юга Азию омывает Индийский океан !
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