Помогите пожалуйста. Сфера с центром в точке О (2; 1;-2) проходит через начало координат. Составьте уравнение сферы, в которую перейдет данная сфера при симметрии относительно оси абсцисс. Найдите объем шара, ограниченного полу...
Геометрия
Помогите пожалуйста. Сфера с центром в точке О (2; 1;-2) проходит через начало координат. Составьте уравнение сферы, в которую перейдет данная сфера при симметрии относительно оси абсцисс. Найдите объем шара, ограниченного полученной сферы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Итак, так как сказано что сфера проходит через начало координат, то радиусом данной сферы и будет расстояние от центра сферы до начала координат т.е. d=r=(= 3 уравнение сферы имеет вид (х-х0)^2+(y-y0)^2+(z-z0)^2=r^2 наше уравнение принимает вид (х-2)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=9 2) v=4\3*pi*r^3; v=36pi
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