Какие достижения и изобретения были у Православной Восточной Европы?
Окружающий мир
Какие достижения и изобретения были у Православной Восточной Европы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В православной восточной Европе процветало исскуство иконы. Еще сапровождался невиданным по своему размаху и богатству экономическим и культурным развитием.
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