1) укажите ряд с глаголами совершенного вида а) прибежать, доплыть б)лететь, прыг??ть с)дышать,интересоваться д)присматриваться, интересоваться е)облегчать , разбираться
Русский язык
1) укажите ряд с глаголами совершенного вида а) прибежать, доплыть б)лететь, прыг??ть с)дышать,интересоваться д)присматриваться, интересоваться е)облегчать , разбираться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) прибежать,доплыть-что сделать? совершенный вид...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите пожалуйста. Сфера с центром в точке О (2; 1;-2) проходит через начало координат. Составьте уравнение сферы, в которую перейдет данная сфер...
Українська мова