1) укажите ряд с глаголами совершенного вида а) прибежать, доплыть б)лететь, прыг??ть с)дышать,интересоваться д)присматриваться, интересоваться е)облегчать , разбираться

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1) укажите ряд с глаголами совершенного вида а) прибежать, доплыть б)лететь, прыг??ть с)дышать,интересоваться д)присматриваться, интересоваться е)облегчать , разбираться
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Автор: Гость
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Гость:
А) прибежать,доплыть-что сделать? совершенный вид...
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