Название этого острова легло в основу научного названия одного из широко распрос??ранённых металлов. Это... А. Кипр Б. Кюсю В. Кокарал Г. Комодо Д. Серам

География

Название этого острова легло в основу научного названия одного из широко распрос??ранённых металлов. Это... А. Кипр Б. Кюсю В. Кокарал Г. Комодо Д. Серам

Автор: Гость