Название этого острова легло в основу научного названия одного из широко распрос??ранённых металлов. Это... А. Кипр Б. Кюсю В. Кокарал Г. Комодо Д. Серам
География
Название этого острова легло в основу научного названия одного из широко распрос??ранённых металлов. Это... А. Кипр Б. Кюсю В. Кокарал Г. Комодо Д. Серам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серам....................................... д
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